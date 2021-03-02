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За неделю в Тульской области зафиксировано более 6000 случаев ОРВИ

За неделю в Тульской области зафиксировано более 6000 случаев ОРВИ

Это на треть ниже эпидпорога и на 15% меньше показателя предыдущей недели.

С 22 по 28 февраля в Тульской области зарегистрировано 6187 случаев ОРВИ. Из них 2968 приходятся на Тулу. Областной показатель ниже эпидпорога на 36,2% и ниже предыдущей недели на 15%, отмечает региональный Роспотребнадзор.

Среди взрослых заболеваемость выше эпидпорога на 9,7%, в остальных возрастных группах порог не превышен. По результатам лабораторного мониторинга сохраняется циркуляция вирусов не гриппозной этиологии.

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вчера, в 21:24 0
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