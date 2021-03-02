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Тулячек приглашают освоить основы бизнеса и выиграть грант в 100 тысяч рублей
Фото: n-zh.ru

Тулячек приглашают освоить основы бизнеса и выиграть грант в 100 тысяч рублей

Обучающий курс продлится пять дней, а победительница сможет открыть собственное дело.

Тулячки смогут принять участие в федеральной образовательной программе «Мама-предприниматель». Это бесплатные образовательные предпринимательские курсы для женщин в декрете и мам несовершеннолетних детей со всей России.

К участию приглашаются мамы несовершеннолетних детей, не ведущих свой бизнес – многодетные, приемные, а также мамы детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение начнется 15 марта и будет длиться 5 дней. За это время каждая участница абсолютно бесплатно обучится основам предпринимательства и сможет побороться за грант в 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса.

Мамы со всей Тульской области могут подать заявку на бесплатное обучение на сайте проекта до 8 марта. Нужно заполнить анкету, предоставить документ, подтверждающий отношение к одной из указанных категорий, и подробно описать свой будущий бизнес-проект. Затем жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены на обучение в Тулу. 

За пять дней участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: от обучения основам до разработки и презентации собственного бизнес-плана. Эксперты курса обучат начинающих бизнесвумен необходимому минимуму: поиску ниши и разработке концепции продукта, основам маркетинга и продвижения, финансовым и юридическим нюансам ведения предпринимательской деятельности.

В конце курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурс, а победительница сможет реализовать свою идею, получив грант в 100 тысяч рублей.

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вчера, в 20:18 −5
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