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Статистика за сутки: в Тульской области 116 случаев коронавируса и 10 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика за сутки: в Тульской области 116 случаев коронавируса и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 116 случаев коронавируса, 117 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 33 273 жителя региона, 30 809 вылечились, 1278 умерли.

Ситуация в регионах России следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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