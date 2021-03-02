Фото из архива Myslo.
Статистика за сутки: в Тульской области 116 случаев коронавируса и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 116 случаев коронавируса, 117 человек выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 33 273 жителя региона, 30 809 вылечились, 1278 умерли.
Ситуация в регионах России следующая:
вчера, в 14:14, 33 1723 1
вчера, в 11:20, 7 1292 0
вчера, в 11:03, 5 1575 -3
28 февраля, в 11:03, 6 2678 1
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