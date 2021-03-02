Статистика за сутки: в Тульской области 116 случаев коронавируса и 10 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 116 случаев коронавируса, 117 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 33 273 жителя региона, 30 809 вылечились, 1278 умерли.

Ситуация в регионах России следующая: