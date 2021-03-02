Фото предоставлено организаторами фестиваля.
В Туле пройдет международный фестиваль молодежных театров GingerFest
Выступят коллективы не только из России, но и из Греции, Италии, Ирана, Туниса и Испании.
С 9 по 13 апреля в Туле пройдет второй международный фестиваль молодежных театров GingerFest. Оргкомитет объявил результаты отбора 2021 года. На сценах Городского концертного зала и Центра культуры и досуга выступят следующие коллективы:
- театральное сообщество Додеканеса «Quinta» (Родос, Греция),
- Katastrofa clown (Ливорно, Италия),
- Bojnourd Art Theatre Group (Божнур, Иран),
- Art'aws Prod (Тунис),
- Antzoki Teatteri (Барселона, Испания),
- театр-студия «Билет на трамвай» (Тюмень, Россия),
- школа танца Марии Стаценко «Mega Dance» (Тула, Россия),
- пермский молодежный театр (Пермь, Россия),
- независимое театральное объединение «На вольных хлебах» (Москва, Россия),
- театр-студия «Гастион» (Курск, Россия),
- народный ансамбль эстрадного танца «Звездный экспресс» (Тула, Россия),
- театр танца «Элегия» (Ясная Поляна, Россия),
- театр-студия «МЮСЛИ», вне конкурса (Тула, Россия).
Некоторые спектакли пройдут в формате онлайн.
В жюри будут деятели театра и кино из Москвы, Санкт-Петербурга.
Оргкомитет обещает приезд в Тулу европейского киноактера в качестве председателя жюри, но всех карт пока не раскрывает.
Все мероприятия фестиваля пройдут согласно предписаниям по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Совсем скоро станет известно подробное расписание GingerFest.
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