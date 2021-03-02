В Туле пройдет международный фестиваль молодежных театров GingerFest

Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Выступят коллективы не только из России, но и из Греции, Италии, Ирана, Туниса и Испании.

С 9 по 13 апреля в Туле пройдет второй международный фестиваль молодежных театров GingerFest. Оргкомитет объявил результаты отбора 2021 года. На сценах Городского концертного зала и Центра культуры и досуга выступят следующие коллективы:

театральное сообщество Додеканеса «Quinta» (Родос, Греция),

Katastrofa clown (Ливорно, Италия),

Bojnourd Art Theatre Group (Божнур, Иран),

Art'aws Prod (Тунис),

Antzoki Teatteri (Барселона, Испания),

театр-студия «Билет на трамвай» (Тюмень, Россия),

школа танца Марии Стаценко «Mega Dance» (Тула, Россия),

пермский молодежный театр (Пермь, Россия),

независимое театральное объединение «На вольных хлебах» (Москва, Россия),

театр-студия «Гастион» (Курск, Россия),

народный ансамбль эстрадного танца «Звездный экспресс» (Тула, Россия),

театр танца «Элегия» (Ясная Поляна, Россия),

театр-студия «МЮСЛИ», вне конкурса (Тула, Россия).

Некоторые спектакли пройдут в формате онлайн.

В жюри будут деятели театра и кино из Москвы, Санкт-Петербурга.

Оргкомитет обещает приезд в Тулу европейского киноактера в качестве председателя жюри, но всех карт пока не раскрывает.

Все мероприятия фестиваля пройдут согласно предписаниям по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Совсем скоро станет известно подробное расписание GingerFest.