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В Туле пройдет международный фестиваль молодежных театров GingerFest
Фото предоставлено организаторами фестиваля.

В Туле пройдет международный фестиваль молодежных театров GingerFest

Выступят коллективы не только из России, но и из Греции, Италии, Ирана, Туниса и Испании.

С 9 по 13 апреля в Туле пройдет второй международный фестиваль молодежных театров GingerFest. Оргкомитет объявил результаты отбора 2021 года. На сценах Городского концертного зала и Центра культуры и досуга выступят следующие коллективы:

  • театральное сообщество Додеканеса «Quinta» (Родос, Греция),
  • Katastrofa clown (Ливорно, Италия),
  • Bojnourd Art Theatre Group (Божнур, Иран),
  • Art'aws Prod (Тунис),
  • Antzoki Teatteri (Барселона, Испания),
  • театр-студия «Билет на трамвай» (Тюмень, Россия),
  • школа танца Марии Стаценко «Mega Dance» (Тула, Россия),
  • пермский молодежный театр (Пермь, Россия),
  • независимое театральное объединение «На вольных хлебах» (Москва, Россия),
  • театр-студия «Гастион» (Курск, Россия),
  • народный ансамбль эстрадного танца «Звездный экспресс» (Тула, Россия),
  • театр танца «Элегия» (Ясная Поляна, Россия),
  • театр-студия «МЮСЛИ», вне конкурса (Тула, Россия).

Некоторые спектакли пройдут в формате онлайн. 

В жюри будут деятели театра и кино из Москвы, Санкт-Петербурга.

Оргкомитет обещает приезд в Тулу европейского киноактера в качестве председателя жюри, но всех карт пока не раскрывает.

Все мероприятия фестиваля пройдут согласно предписаниям по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Совсем скоро станет известно подробное расписание GingerFest.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:55 +1
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