Комиссия РПЛ разрешила провести матч «Арсенал» – «Локомотив» в Туле

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Матч «Тинькофф» Чемпионата России по футболу с «Локомотивом» состоится в Туле. Об этом сообщает пресс-служба ПФК «Арсенал».

В понедельник, 1 марта комиссия РПЛ по допуску футбольных полей официально разрешила проводить матчи Чемпионата России на газоне Центрального стадиона «Арсенал».