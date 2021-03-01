Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Комиссия РПЛ разрешила провести матч «Арсенал» – «Локомотив» в Туле
Газон домашнего стадиона канониров официально допущен к проведению футбольных матчей.
Матч «Тинькофф» Чемпионата России по футболу с «Локомотивом» состоится в Туле. Об этом сообщает пресс-служба ПФК «Арсенал».
В понедельник, 1 марта комиссия РПЛ по допуску футбольных полей официально разрешила проводить матчи Чемпионата России на газоне Центрального стадиона «Арсенал».
Матч «Арсенал» – «Локомотив» состоится в Туле 8 марта, в 14.00.
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