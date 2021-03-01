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Комиссия РПЛ разрешила провести матч «Арсенал» – «Локомотив» в Туле
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Комиссия РПЛ разрешила провести матч «Арсенал» – «Локомотив» в Туле

Газон домашнего стадиона канониров официально допущен к проведению футбольных матчей.

Матч «Тинькофф» Чемпионата России по футболу с «Локомотивом» состоится в Туле. Об этом сообщает пресс-служба ПФК «Арсенал».

В понедельник, 1 марта комиссия РПЛ по допуску футбольных полей официально разрешила проводить матчи Чемпионата России на газоне Центрального стадиона «Арсенал».

Матч «Арсенал» – «Локомотив» состоится в Туле 8 марта, в 14.00.

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Приёмка газона стадиона "Арсенал", Фото: 1
Приёмка газона стадиона "Арсенал", Фото: 2
Приёмка газона стадиона "Арсенал", Фото: 3
Приёмка газона стадиона "Арсенал", Фото: 4
Приёмка газона стадиона "Арсенал", Фото: 5
Приёмка газона стадиона "Арсенал", Фото: 6
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