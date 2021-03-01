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Где в Тульской области за неделю больше всего заражений коронавирусом: карта на 1 марта

Где в Тульской области за неделю больше всего заражений коронавирусом: карта на 1 марта

С 23 февраля по 1 марта ковид был зафиксирован во всех районах региона.

Опубликована карта самых зараженных COVID-19 городов и районов Тульской области. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 294 случая.

В Новомосковском районе коронавирусом заразились 94 человека, в Киреевском — 89.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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