Где в Тульской области за неделю больше всего заражений коронавирусом: карта на 1 марта
С 23 февраля по 1 марта ковид был зафиксирован во всех районах региона.
Опубликована карта самых зараженных COVID-19 городов и районов Тульской области. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 294 случая.
В Новомосковском районе коронавирусом заразились 94 человека, в Киреевском — 89.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 11:20, 5 776 0
сегодня, в 11:03, 5 960 -3
вчера, в 11:03, 6 2513 1
вчера, в 10:46, 151 2908 4
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