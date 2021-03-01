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В Тульской области на дистанционку перевели 33 класса

В Тульской области на дистанционку перевели 33 класса

Об этом рассказали в министерстве образования региона.

В Тульской области на больничных находятся 11 998 учеников и 439 педагогов. Детские сады, школы, колледжи и техникумы работают в штатном режиме.

На дистанционке работают 33 класса (760 учеников) и одна группа в учреждениях среднего профессионального образования (19 студентов).

Приостановлена деятельность 15 групп в 13 детских садах (281 воспитанник). 

В министерстве образования региона напомнили, что образовательные организации переходят на дистанционное обучение, если установлено превышение порога заболеваемости ОРВИ среди учащихся, при выявлении случаев COVID-19, а также если число заболевших и отстраненных по контакту педагогов не позволяет организовать работу в очной форме.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:13 +1
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