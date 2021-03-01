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Туляков приглашают на соревнования по постройке снежных хижин «Золотая иглу»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на соревнования по постройке снежных хижин «Золотая иглу»

Хотите поучаствовать? Заявки принимаются до 5 марта.

Туляков приглашают поучаствовать в открытых соревнованиях по постройке снежных хижин «Золотая иглу». Турнир пройдет 7 марта в 11.00 на территории Тульского кремля.

Участников соревнований и зрителей угостят баранками и горячим чаем из самовара.

Подать заявку на участие можно до 5 марта на электронную почту reg71@rgo.ru. Подробную информацию ищите в Положении о соревнованиях.

Телефоны для справок: +7 (910) 703-49-47, +7 (953) 957-73-27 (Александр Миллер).

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:50 −1
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