Фото из архива Myslo.
Туляков приглашают на соревнования по постройке снежных хижин «Золотая иглу»
Хотите поучаствовать? Заявки принимаются до 5 марта.
Туляков приглашают поучаствовать в открытых соревнованиях по постройке снежных хижин «Золотая иглу». Турнир пройдет 7 марта в 11.00 на территории Тульского кремля.
Участников соревнований и зрителей угостят баранками и горячим чаем из самовара.
Подать заявку на участие можно до 5 марта на электронную почту reg71@rgo.ru. Подробную информацию ищите в Положении о соревнованиях.
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