3 марта в Тульской области завоют сирены гражданской обороны

Это плановая проверка. Не паникуйте.

3 марта в 10.30 в Тульской области пройдет плановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения граждан. Задача системы – оповещать жителей региона о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Звуковые сигналы будут передаваться с помощью наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации.

Жителей региона просят внимательно прослушать сообщения и соблюдать порядок и спокойствие.