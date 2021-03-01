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3 марта в Тульской области завоют сирены гражданской обороны

3 марта в Тульской области завоют сирены гражданской обороны

Это плановая проверка. Не паникуйте.

3 марта в 10.30 в Тульской области пройдет плановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения граждан. Задача системы – оповещать жителей региона о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Звуковые сигналы будут передаваться с помощью наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации.

Жителей региона просят внимательно прослушать сообщения и соблюдать порядок и спокойствие.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:52 +3
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сиреныпроверка автоматизированной системы централизованного оповещения

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