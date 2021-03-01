новости
новости
Регистрация
Тульские спортсмены завоевали три медали на Кубке академии легкой атлетики
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские спортсмены завоевали три медали на Кубке академии легкой атлетики

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

Тульские легкоатлеты завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге «Кубок академии легкой атлетики».

14-летняя Дарья Буравцова (тренеры Светлана Веселова и Наталья Ковтун) преодолела 60 м с барьерами за 9,05 секунды и завоевала серебряную медаль в категории девушек до 16 лет. В этой же категории Дарья Грызлова (тренер Андрей Маринов) стала третьей на дистанции 200 м — 26,24 с.

Как сообщает Федерация легкой атлетики по Тульской области, у юношей в возрастной группе до 18 лет Даниил Брыковский (тренер Андрей Маринов) на дистанции 400 м также сумел взять бронзу, пробежав дистанцию за 51,61 с.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:24 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаСанкт-Петербург
Прочее
легкая атлетикасоревнования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на соревнования по постройке снежных хижин «Золотая иглу»
Туляков приглашают на соревнования по постройке снежных хижин «Золотая иглу»
3 марта в Тульской области завоют сирены гражданской обороны
3 марта в Тульской области завоют сирены гражданской обороны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.