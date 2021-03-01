Тульские спортсмены завоевали три медали на Кубке академии легкой атлетики

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге «Кубок академии легкой атлетики».

14-летняя Дарья Буравцова (тренеры Светлана Веселова и Наталья Ковтун) преодолела 60 м с барьерами за 9,05 секунды и завоевала серебряную медаль в категории девушек до 16 лет. В этой же категории Дарья Грызлова (тренер Андрей Маринов) стала третьей на дистанции 200 м — 26,24 с.

Как сообщает Федерация легкой атлетики по Тульской области, у юношей в возрастной группе до 18 лет Даниил Брыковский (тренер Андрей Маринов) на дистанции 400 м также сумел взять бронзу, пробежав дистанцию за 51,61 с.