Жители Новомосковска и Ефремова теперь могут пройти вакцинацию в торговых центрах

Фото пресс-службы правительства ТО

На данный момент в Тульской области прошли вакцинацию более 47 тысяч человек.

С 27 февраля жители Ефремова и Новомосковска получили возможность делать антикоронавирусные прививки на территории торговых центров.

В Ефремове прививочный пункт организован в ТЦ «Магнит». Второй компонент вакцины люди также смогут получить в торговом центре через 21 день.

В Новомосковске вакцинация проходила в передвижном медицинском комплексе на территории ТЦ «Талисман». По словам главного врача Новомосковской городской клинической больницы Игоря Наумова, горожане оценили возможность получить прививку без предварительной записи и похода в поликлинику.

«По поручению Губернатора Алексея Дюмина в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. На сегодня вакцинацию от коронавируса прошли более 47 000 жителей Тульской области, из них оба компонента вакцины получили более 26 000 человек. Сделать прививку можно в 47 кабинетах и 4 мобильных прививочных пунктах. Кроме того, выездные бригады медиков проводят вакцинацию на предприятиях и в сельских районах», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.