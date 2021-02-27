«Накажи автохама»: ему тоже было нужно больше всех

Стоп-кадр из видео

Очевидица прислала в нашу рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на ул. Калинина в Туле. На записи запечатлено «неспортивное» поведение водителя легкового автомобиля, который не захотел стоять в пробке и поехал против встречного потока.

«Это было 26 февраля. В то утро в этом месте была жуткая пробка. Этот водитель поехал навстречу нам, сигналил и кричал, чтобы ему уступили. Как было можно его пропустить — непонятно, так как несколько машин из нашего ряда не могли персонально для него сдать назад!», — объяснила автор съемки.

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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!