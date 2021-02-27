«Сочи» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 3:0

Премьер-лига возвращается! Болеем за оружейников вместе с Myslo. Внимание: текстовая трансляция обновляется.

58' После штрафного Жоаозиньо забивает третий гол в ворота оружейников. 3:0.

57' Футболисты «Сочи» снова впереди. Хозяева заработали штрафной — Кингс сфолил на Заике.

53' Интересно, как оружейники будут выходить из этой ситуации?.. Главное, не посыпаться дальше.

52' Да что ж такое! Терехов удваивает преимущество сочинцев. 2:0.

Нобоа отдал классную передачу на Терехова, а тот «расстрелял» Нигматуллина с небольшого расстояния. Привет защите оружейников. Никто не успел за соперником.

51' Гол в ворота «Арсенала»! 1:0.

Заика пролетел по правому флангу, забросил пас в центр на Заболотного, а тот не промахнулся.

48' Арсенальцы пытаются прессинговать соперника, только футболисты «Сочи» слишком плотно обороняются.

46' Начался второй тайм.

Перед вторым таймом Парфенов сделал замену: Игорь Горбатенко вышел вместо Эванса Кангвы.

Оперативный фоторепортаж первой половины игры от ПФК «Арсенал»:

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45+3' Григалава достаточно жестко сыграл против Заболотного, Антон оказался на газоне. Но судья промолчал.

45+2' Нобоа! Едва не забросил мяч в ворота Нигматуллина. «Круглый» просвистел рядом со штангой.

45' Арбитр добавил две минуты к первому тайму.

43' Момент у «Сочи»! Разрезающий пас от Терехова в штрафную, но ни Заболотный, ни Жоаозиньо, ни Нобоа не успели к мячу.

41' Довбня получил «горчичник» за грубый фол против Жоаозиньо. Это четвертая желтая карточка для футболиста, он пропустит следующий матч «Арсенала» — против «Локомотива».

40' В атаке оружейники — Баэур промчался по флангу, отдал передачу на Луценко, но того от мяча оттеснил Маргасов.

36' Снова опасно в штрафной «Арсенала». Бурлак выиграл борьбу у Заболотного, не дав тому принять мяч от Нобоа.

33' Кингс Кангва подал мяч от углового флажка, Довбня получил пас и головой пробил по воротам. Выше!

33' Бауэр подбирался к штрафной сочинцев по правому флангу, однако заработал только угловой.

32' А на стадионе «Фишт» звучит с трибун — «Тульский Арсенал»! Очень хорошо слышно наших болельщиков.

28' Да, к счастью, для «Арсенала», мяч не засчитан.

27' Нобоа забил гол в ворота оружейников, но футболист оказался в офсайде! Гол отменен.

На всякий случай арбитр Вилков решил перепроверить эпизод, обратившись к ВАР.

26' Что-то становится тревожно. Сочинцы прочно обосновались на половине поля оружейников, арсенальцам не удается отодвинуть игру от своих ворот.

24' Заика отправил диагональную передачу на Заболотного в штрафной «Арсенала», Бурлак в последний момент выбил мяч из-под ног соперника.

21' Эванс прострелил в нижний угол ворот Джанаева, но не попал в створ.

19' Эванс Кангва разогнал неплохую атаку, скинул пас на Панченко, но Кирилл оказался в офсайде.

17' Жоаозиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной, Нигматуллин справился с ударом.

16' Мевле потребовалась помощь медиков после столкновения с Цаллаговым.

14' Ответка от «Арсенала» — Луценко оказался на острие атаки, но не сумел точно принять пас, и мяч вылетел за пределы поля.

10' Опасно у ворот Нигматуллина! Терехов скинул обостряющий пас на Юсупова, тот отправил мяч на партнеров в штрафную, но Жоаозиньо случайно помешал своему партнеру по команде Заике нанести точный удар по воротам.

8' Сочинцы завладели инициативой и активно ищут прорехи в обороне оружейников.

6' Заика завалил Григалаву в штрафной туляков. Судья посчитал, что фола здесь не было, чисто сыграно.

2' Пока с мячом оружейники. Эванс Кангва обострил одну из атак, влетев в штрафную Джанаева. Но на пути замбийца оказался Мевля и выбил мяч на угловой.

1' Звучит свисток арбитра. Матч начался, вперед, «Арсенал»!

0' Друзья, какие у вас прогнозы на матч? Кто победит? Делитесь мнением в комментариях!

0' Составы уже известны. Изучаем.

Посмотрите, кто вернулся на поле, да еще и в качестве капитана! С возвращением, Женя Луценко!

0' Только посмотрите на красавец-стадион «Фишт»! Небольшой фоторепортаж с места событий от ПФК «Арсенал»:

0' С трансферами у канониров не густо. В зимнее межсезонье туляки подписали лишь полузащитника Игоря Коновалова. Его арендовали у «Рубина». При этом «Арсенал» покинули Кадири, Денисов и Минаев, а Хагуш перешел в тренерский штаб оружейников.

0' Конечно, главное внимание в матче будет приковано к игре оружейников. Сумел ли Парфенов наладить дела в команде? Кажется, «Арсенал» успешно провел сборы в Турции. Футболисты забили 16 мячей в пяти матчах после долгого безголевого простоя.

0' Кстати, у обеих команд неплохо сложились дела в Кубке России. В 1/8 турнира «Арсенал» выбил «Зенит», а «Сочи» — «Краснодар».

0' «Арсенал» и «Сочи» в РПЛ встречались три раза — дважды побеждали оружейники, один раз в матче была зафиксирована ничья.

0' Давайте вспомним, что там по турнирной таблице. Оружейники обосновались на 14-м месте. У команды Дмитрия Парфенова три победы, пять ничьих и 11 поражений. Как следствие, туляки набрали лишь 14 очков.

«Сочи» же — в пятерке сильнейших. На данный момент у них четвертое место — 9 выигрышей, 6 ничьих, 4 проигрыша и 33 очка.

0' Добрый вечер, друзья! Соскучились по футболу? Мы тоже. После долгого зимнего перерыва российская Премьер-лига возвращается. Тульский «Арсенал» возобновляет чемпионат в Сочи, где сегодня сыграет против местной команды на стадионе «Фишт». Начало матча в 19.00. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo!