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Маршрутка с проветриванием: на водителя тульского автолайна составили протокол
Скрин из ролика. Автор видео – Иришка Бобкова («ВКонтакте»).

Маршрутка с проветриванием: на водителя тульского автолайна составили протокол

Езда с открытой дверью – грубое нарушение.

После нашей новости о том, как маршрутка № 35 ехала с открытой дверью, в редакцию пришел ответ от Госавтоинспекции:

«26 февраля 2021 года на городском портале Myslo было размещен видеоматериал, где водитель маршрутного такси перевозил пассажиров с открытой дверью. Сотрудниками ОГИБДД по городу Туле было пресечено грубое нарушение, а именно на водителя маршрутного такси составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.5 КоАП — управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Кроме этого должностное лицо также будет привлечено к административной ответственности».

Напомним, ранее тулячка выложила «ВКонтакте» видео, на котором водитель маршрутки № 35 ехал с открытой дверью. «Дверь сломалась на «Политехе», продолжал ехать дальше, еще и людей сажал», — пишет автор поста.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:30 +1
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