Руководитель областного Центра медицины катастроф ответит на вопросы читателей Myslo

Через сколько должна приезжать скорая, чем отличаются неотложные вызовы от экстренных и должны ли медики надевать бахилы, когда входят в квартиру? Как правильно вызвать скорую помощь при ДТП? Как себя вести на улице в гололед? Как уберечь детей от зимних травм?

На эти и другие вопросы туляков в ходе прямой линии ответит и. о. главного врача областного Центра медицины катастроф Сергей Мухин.

Звоните 25 февраля, в четверг, с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.

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