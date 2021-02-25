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Руководитель областного Центра медицины катастроф ответит на вопросы читателей Myslo

Руководитель областного Центра медицины катастроф ответит на вопросы читателей Myslo

Прямая линия состоится сегодня, 25 февраля.

Через сколько должна приезжать скорая, чем отличаются неотложные вызовы от экстренных и должны ли медики надевать бахилы, когда входят в квартиру? Как правильно вызвать скорую помощь при ДТП? Как себя вести на улице в гололед? Как уберечь детей от зимних травм? 
 
На эти и другие вопросы туляков в ходе прямой линии ответит и. о. главного врача областного Центра медицины катастроф Сергей Мухин.
 
Звоните 25 февраля, в четверг, с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.
 
Также свои вопросы оставляйте в комментариях к этой новости.

 

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