В Туле обсудили ликвидацию последствий снегопада

Фото: пресс-служба регионального правительства.

Речь об этом шла на оперативном совещании регионального правительства.

В ходе совещания с докладом выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник:

– В настоящее время федеральные и региональные дороги расчищены. Было выстроено оперативное взаимодействие между главами муниципальных образований и штабом по ликвидации последствий снегопада. За это время были расчищены подъезды к 56 населенным пунктам.

Кроме этого в ходе совещания стало известно, что сотрудники УГИБДД вынесли более 100 предписаний, направленных на улучшение содержания районных дорог.