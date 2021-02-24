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В Туле обсудили ликвидацию последствий снегопада
Фото: пресс-служба регионального правительства.

В Туле обсудили ликвидацию последствий снегопада

Речь об этом шла на оперативном совещании регионального правительства.

В ходе совещания с докладом выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник:
 
– В настоящее время федеральные и региональные дороги расчищены. Было выстроено оперативное взаимодействие между главами муниципальных образований и штабом по ликвидации последствий снегопада. За это время были расчищены подъезды к 56 населенным пунктам. 
 
Кроме этого в ходе совещания стало известно, что сотрудники УГИБДД вынесли более 100 предписаний, направленных на улучшение содержания районных дорог. 
 
Напомним, ранее мы писали, что во время снегопада в Туле и области выпало 75% месячной нормы осадков. И кто-то из туляков сумел получить прибыль от последствий метели. 
 
 
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