Фото: пресс-служба регионального правительства.
В Туле обсудили ликвидацию последствий снегопада
Речь об этом шла на оперативном совещании регионального правительства.
В ходе совещания с докладом выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник:
– В настоящее время федеральные и региональные дороги расчищены. Было выстроено оперативное взаимодействие между главами муниципальных образований и штабом по ликвидации последствий снегопада. За это время были расчищены подъезды к 56 населенным пунктам.
Кроме этого в ходе совещания стало известно, что сотрудники УГИБДД вынесли более 100 предписаний, направленных на улучшение содержания районных дорог.
Напомним, ранее мы писали, что во время снегопада в Туле и области выпало 75% месячной нормы осадков. И кто-то из туляков сумел получить прибыль от последствий метели.
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