В Киреевске полиция раскрыла кражу санок из подъезда

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Подозреваемой 22 года и она была ранее судима.

В Киреевске местная жительница заявила в полицию о краже из подъезда дома детских санок. Полицейские очень быстро обнаружили подозреваемую — ею оказалась 22-летняя ранее судимая девушка. Она призналась в преступлении.

По предварительной информации, злоумышленница воспользовалась тем, что санки стояли в подъезде без присмотра.

«Сейчас в отделе МВД проводят работу по выяснению всех деталей происшествия. В полиции просят граждан не оставлять своё имущество без присмотра в пределах свободного доступа у входа в подъезды и на лестничных клетках, чтобы не стать жертвами краж», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.