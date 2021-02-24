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В Киреевске полиция раскрыла кражу санок из подъезда
Изображение Jill Wellington с сайта Pixabay.

В Киреевске полиция раскрыла кражу санок из подъезда

Подозреваемой 22 года и она была ранее судима.

В Киреевске местная жительница заявила в полицию о краже из подъезда дома детских санок. Полицейские очень быстро обнаружили подозреваемую — ею оказалась 22-летняя ранее судимая девушка. Она призналась в преступлении.
 
По предварительной информации, злоумышленница воспользовалась тем, что санки стояли в подъезде без присмотра.
 
«Сейчас в отделе МВД проводят работу по выяснению всех деталей происшествия. В полиции просят граждан не оставлять своё имущество без присмотра в пределах свободного доступа у входа в подъезды и на лестничных клетках, чтобы не стать жертвами краж», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:59 +2
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