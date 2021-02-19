В Туле в День защитника Отечества прогремит салют

Фото из архива Myslo.

В Туле 23 февраля прогремит праздничный салют. Соответствующий приказ подписал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

– Приказываю 23 февраля 2021 года в 21.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с установленной нормой расхода боеприпасов, — говорится в тексте приказа.