новости
новости
Регистрация
В Туле в День защитника Отечества прогремит салют
Фото из архива Myslo.

В Туле в День защитника Отечества прогремит салют

Он запланирован во всех городах-героях.

В Туле 23 февраля прогремит праздничный салют. Соответствующий приказ подписал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

– Приказываю 23 февраля 2021 года в 21.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с установленной нормой расхода боеприпасов, — говорится в тексте приказа.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 09:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
салютДень защитника Отечества

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Начальник тульского УФСИН получил звание генерал-майора внутренней службы
Начальник тульского УФСИН получил звание генерал-майора внутренней службы
Жители Заречья попросили обустроить дополнительные парковки
Жители Заречья попросили обустроить дополнительные парковки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.