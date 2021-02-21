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Туляк хранил спецтехнику на самовольно захваченной земле

Туляк хранил спецтехнику на самовольно захваченной земле

В Маслово житель незаконно занял более 1500 «квадратов» земли.

В феврале 2021 года специалисты министерства имущественных и земельных отношений Тульской области проводили рейд в рамках земельного контроля в селе Маслово Привокзального территориального округа города Тулы.

В действиях владельца одного из земельных участков выявлены признаки административного правонарушения по ст. 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ.

Площадь фактического землепользования на 1652 кв. м превышает площадь предоставленного гражданину земельного участка. За границами участка размещено ограждение, объекты хозяйственно-бытового назначения, спецтехника и запчасти к ней.

Материалы по нарушению направлены в Управление Росреестра для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении, туляку грозит штраф 5 тыс. руб.

Кроме того, МИЗО намерено обратиться в суд, чтобы обязать мужчину освободить незаконно занятый участок.

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вчера, в 22:09 0
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