В тульском парке «Патриот» отпразднуют 23 февраля: афиша

В День защитников Отечества запланированы праздничные мероприятия.

23 февраля

12.00 — забег «Патриот-трейл» на дистанцию в 3 км

12.00−17.00 — Концертная программа

14.00 — выступление Тульского отделения Федерации Рубки шашкой «Казарла»

15.00 — бесплатное угощение горячим чаем

17.00 — огненное шоу.

Кроме того, в парке будет работать выставка оружия, а в конгресс-центре парка открылась «Вахта памяти-2020» — выставка находок времен Великой Отечественной войны, представленная поисковым отрядом «Славный».

Также пройдет акция «КостерОК» — чаши с живым огнем.

Гости праздника смогут сделать селфи в тематических фотозонах.