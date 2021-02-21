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В тульском парке «Патриот» отпразднуют 23 февраля: афиша

В тульском парке «Патриот» отпразднуют 23 февраля: афиша

В День защитников Отечества запланированы праздничные мероприятия.

23 февраля
  • 12.00 — забег «Патриот-трейл» на дистанцию в 3 км
  • 12.00−17.00 — Концертная программа
  • 14.00 — выступление Тульского отделения Федерации Рубки шашкой «Казарла»

  • 15.00 — бесплатное угощение горячим чаем
  • 17.00 — огненное шоу.

Кроме того, в парке будет работать выставка оружия, а в конгресс-центре парка открылась «Вахта памяти-2020» — выставка находок времен Великой Отечественной войны, представленная поисковым отрядом «Славный».

Также пройдет акция «КостерОК» — чаши с живым огнем.

Гости праздника смогут сделать селфи в тематических фотозонах.

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