В тульском парке «Патриот» отпразднуют 23 февраля: афиша
В День защитников Отечества запланированы праздничные мероприятия.
23 февраля
- 12.00 — забег «Патриот-трейл» на дистанцию в 3 км
- 12.00−17.00 — Концертная программа
- 14.00 — выступление Тульского отделения Федерации Рубки шашкой «Казарла»
- 15.00 — бесплатное угощение горячим чаем
- 17.00 — огненное шоу.
Кроме того, в парке будет работать выставка оружия, а в конгресс-центре парка открылась «Вахта памяти-2020» — выставка находок времен Великой Отечественной войны, представленная поисковым отрядом «Славный».
Также пройдет акция «КостерОК» — чаши с живым огнем.
Гости праздника смогут сделать селфи в тематических фотозонах.
Другие статьи по темам
Событие
Место