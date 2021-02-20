В Новомосковске пропал 40-летний мужчина

К его поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Новомосковске пропал 40-летний Антон Александрович Власов. О его местонахождении ничего неизвестно с 13 февраля 2021 года.

Приметы пропавшего: рост 185 см, нормального телосложения, рыжие волосы, есть залысины, темные глаза.

Одежда: темно-синяя куртка, темные болоньевые штаны, черные прорезиненные калоши, черная кожаная кепка.

С собой была светло-коричневая сумка на лямке.

Волонтеры отмечают, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Знаете, где находится Антон Власов? Сообщите по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112, 02.