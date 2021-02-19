Жители Заречья попросили обустроить дополнительные парковки

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Свою просьбу они озвучили на встрече с представителями администрации Тулы.

Сотрудники администрации Тулы встретились с председателями ТОС Зареченского округа. Председатель ТОС «Заречье-6» поинтересовалась, можно ли организовать для жителей дополнительные парковочные места.

Глава администрации города Дмитрий Миляев рассказал, что готовится проект по благоустройству Молодежного бульвара. Он предусматривает организацию парковочных зон — около медучреждения по ул. Галкина, 31-а, на ул. Максимовского, на участке между домом № 11 по ул. Максимовского и гаражами.

По словам начальника главного управления по Зареченскому округу Максима Щербакова, будет проработан вопрос устройства парковочных карманов и во дворах.