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Жители Заречья попросили обустроить дополнительные парковки
Фото: https://autoass.ru.

Жители Заречья попросили обустроить дополнительные парковки

Свою просьбу они озвучили на встрече с представителями администрации Тулы.

Сотрудники администрации Тулы встретились с председателями ТОС Зареченского округа. Председатель ТОС «Заречье-6» поинтересовалась, можно ли организовать для жителей дополнительные парковочные места.

Глава администрации города Дмитрий Миляев рассказал, что готовится проект по благоустройству Молодежного бульвара. Он предусматривает организацию парковочных зон — около медучреждения по ул. Галкина, 31-а, на ул. Максимовского, на участке между домом № 11 по ул. Максимовского и гаражами.

По словам начальника главного управления по Зареченскому округу Максима Щербакова, будет проработан вопрос устройства парковочных карманов и во дворах.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:45 −7
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