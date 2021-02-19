Начальник тульского УФСИН получил звание генерал-майора внутренней службы

Начальник УФСИН России по Тульской области Иван Прокопенко получил звание генерал-майора внутренней службы. Соответствующий приказ опубликован на сайте правовой информации.

Напомним, Иван Павлович Прокопенко возглавил тульское ведомство в сентябре 2019 года. Он начинал службу в уголовно-исполнительной системе более 25 лет назад с должности младшего инспектора и прошел путь от рядового сотрудника до руководителя территориального органа.

В декабре 2017 года был назначен заместителем начальника Главного оперативного управления ФСИН России — начальником 3 управления.