Начальник тульского УФСИН получил звание генерал-майора внутренней службы
Соответствующий приказ подписал Президент Владимир Путин.
Начальник УФСИН России по Тульской области Иван Прокопенко получил звание генерал-майора внутренней службы. Соответствующий приказ опубликован на сайте правовой информации.
Напомним, Иван Павлович Прокопенко возглавил тульское ведомство в сентябре 2019 года. Он начинал службу в уголовно-исполнительной системе более 25 лет назад с должности младшего инспектора и прошел путь от рядового сотрудника до руководителя территориального органа.
В декабре 2017 года был назначен заместителем начальника Главного оперативного управления ФСИН России — начальником 3 управления.
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