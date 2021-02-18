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Туляки могут прослушать аудиолекции по финансовой грамотности

Туляки могут прослушать аудиолекции по финансовой грамотности

Эксперты простым и понятным языком расскажут, как правильно оформить кредит, не попасть на удочку мошенников и защитить свои права.

Банк России создал сборник лекций по финансовой грамотности в формате аудиокниги. Его можно бесплатно скачать на сайте Fincult.info. О сложном мире финансов в аудиолекциях рассказывают простым и доступным языком.

Эксперты подскажут слушателям, как противостоять мошенникам, что нужно знать о нелегальных кредиторах и финансовых пирамидах, как грамотно взять кредит, где получить свою кредитную историю, а также как защищать свои права на финансовом рынке.

– Особенно ценны такие лекции для незрячих и слабовидящих, лишенных возможности воспринимать огромный пласт визуальной информации. Проект дает людям возможность снизить риски при использовании финансовых продуктов, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

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сегодня, в 22:11 −2
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