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В Тульской области за год оштрафовали водителей на 2 млрд рублей
Фото из архива MySlo

В Тульской области за год оштрафовали водителей на 2 млрд рублей

Это на 200% больше, чем годом ранее. Большинство нарушений зафиксированы видеокамерами.

Российская Госавтоинспекция в 2020 году вынесла штрафов на 117 млрд рублей – на 10% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит «Коммерсант». Почти 20% от этой суммы должны заплатить московские водители.

Среди регионов России наибольший прирост вынесенных штрафов в денежном эквиваленте показала Тульская область – по сравнению с 2019 годом рост составил 200%, а общая сумма – 2,05 млрд рублей.

Кстати, 87% всех штрафов вынесены по материалам с видеокамер. Хотите избежать лишних «писем счастья»? Запоминайте расположение комплексов фото- и видеофиксации на тульских дорогах и соблюдайте ПДД!

 

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