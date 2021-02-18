Фото из архива MySlo
В Тульской области за год оштрафовали водителей на 2 млрд рублей
Это на 200% больше, чем годом ранее. Большинство нарушений зафиксированы видеокамерами.
Российская Госавтоинспекция в 2020 году вынесла штрафов на 117 млрд рублей – на 10% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит «Коммерсант». Почти 20% от этой суммы должны заплатить московские водители.
Среди регионов России наибольший прирост вынесенных штрафов в денежном эквиваленте показала Тульская область – по сравнению с 2019 годом рост составил 200%, а общая сумма – 2,05 млрд рублей.
Кстати, 87% всех штрафов вынесены по материалам с видеокамер. Хотите избежать лишних «писем счастья»? Запоминайте расположение комплексов фото- и видеофиксации на тульских дорогах и соблюдайте ПДД!
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