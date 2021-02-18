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Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области подтвердились 140 случаев заболевания

Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области подтвердились 140 случаев заболевания

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки зафиксировано 140 случаев коронавируса, 154 человека выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 31 743 жителя региона, 29 352 вылечились, 1168 умерли.

Статистика за сутки по России такова:

Сюжет: Коронавирус
Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 142 случая коронавируса
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Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 142 случая коронавируса
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:26 0
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