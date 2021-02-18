Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области подтвердились 140 случаев заболевания

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки зафиксировано 140 случаев коронавируса, 154 человека выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 31 743 жителя региона, 29 352 вылечились, 1168 умерли.

Статистика за сутки по России такова: