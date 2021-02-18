Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области подтвердились 140 случаев заболевания
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки зафиксировано 140 случаев коронавируса, 154 человека выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 31 743 жителя региона, 29 352 вылечились, 1168 умерли.
Статистика за сутки по России такова:
вчера, в 11:05, 21 1670 0
16 февраля, в 11:07, 28 1995 1
15 февраля, в 14:44, 6 3585 5
15 февраля, в 14:40, 12 1891 4
Другие статьи по темам
Место