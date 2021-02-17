В День защитника Отечества туляки смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Куликово поле»

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"

Там пройдут мастер-классы, экскурсии и интерактивные программы.

В День защитника Отечества музей-заповедник «Куликово поле» принимает посетителей бесплатно. В этот день оплачиваются только экскурсии, интерактивные программы, мастер-классы.

Во вторник, 23 февраля, с 10.00 до 19.00 открыты:

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом и экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение», детский музей-квест «Один в поле не воин», выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге»,

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино и экспозиция «Дон. Вся история на берегах одной реки», выставка «О чем звонит колокол» в колокольне храма Рождества Пресвятой Богородицы,

Конный двор Куликова поля в селе Монастырщино и живая экспозиция «Лошадь и человек. История дружбы».

С 10.00 до 17.00 ждет гостей епифанский Музей купеческого быта. В это же пройдут экскурсии по территории Мемориала на Красном холме.

Филиалы музея-заповедника «Куликово поле» в Туле работают:

с 10.00 до 18.00 – музей «Тульские древности» и его интерактивные экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище» и «Секреты тульских мастеров»,

с 11.00 до 18.00 – научный центр «Археология и реставрация» и выставка «Клады – кладезь информации».

Музейные программы 23 февраля на Куликовом поле:

12.00 – интерактивная программа «Сельские забавы на Конном дворе» в Монастырщино,

12.45 и 14.15 – мастер-класс из истории народных игрушек «Кукла добрых вестей» в Музее купеческого быта в Епифани,

13.00 – интерактивная программа-испытание для ловких и бесстрашных «Богатырские игры» в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино,

14.00 – тематическая экскурсия о средневековом быте Куликова поля «Как жили наши предки» в Музее Куликовской битвы в Моховом,

14.00 – мастер-класс «Гравировка по стеклу» на Красном холме.

Музейные программы 23 февраля в Туле:

11.00 – интерактивная программа в кузнечной мастерской «Не кует железа молот, а кует кузнец» в Музее «Тульские древности»,

11.30, 13.00, 15.00, 16.30 – мастер-класс по росписи деревянной фигурки «Русские воины» в Научном центре «Археология и реставрация»,

12.00 – интерактивная программа об истории взаимодействия лошади и человека «Ход конем» в Музее «Тульские древности»,

13.00 – интерактивная программа об уникальных свойствах глины «В гончарной мастерской» в Музее «Тульские древности».

На все музейные программы необходима предварительная запись. Действуют ограничения по приему посетителей – в группах не более 5 человек.