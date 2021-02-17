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Возле стен плавской колонии задержали очередного горе-почтальона
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Возле стен плавской колонии задержали очередного горе-почтальона

Житель Подмосковья пытался перебросить через забор телефоны и сим-карты.

Сотрудники оперативного отдела ИК № 4 УФСИН России по Тульской области задержали жителя Подмосковья, который пытался доставить заключенным 280 сим-карт 18 мобильных телефонов и 4 зарядных устройства.

Посылку мужчина упаковал в три свёртка и обмотал канцелярским скотчем. По факту случившегося в отношении горе-почтальона составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ. Сотрудники учреждения выясняют, кому предназначались запрещённые предметы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 +3
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Тульская областьПлавский район

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