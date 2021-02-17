Возле стен плавской колонии задержали очередного горе-почтальона

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Житель Подмосковья пытался перебросить через забор телефоны и сим-карты.

Сотрудники оперативного отдела ИК № 4 УФСИН России по Тульской области задержали жителя Подмосковья, который пытался доставить заключенным 280 сим-карт 18 мобильных телефонов и 4 зарядных устройства.

Посылку мужчина упаковал в три свёртка и обмотал канцелярским скотчем. По факту случившегося в отношении горе-почтальона составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ. Сотрудники учреждения выясняют, кому предназначались запрещённые предметы.