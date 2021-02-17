Больницы Тульской области возобновили диспансеризацию населения

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В этом году планируется обследовать около 430 тысяч человек, треть из которых – пенсионеры.

В медучреждениях Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина возобновлена диспансеризация населения. Минздрав региона планирует обследовать более 430 тысяч жителей, более трети из них – старше 65 лет. Диспансеризацию уже прошли более 20 тысяч человек, работают врачебные выездные бригады и мобильные медицинские комплексы.

– Диспансеризация позволяет на раннем этапе выявить и начать лечение хронических неинфекционных заболеваний, которые приводят к инвалидности и преждевременной смертности. Прежде всего, речь идет об онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, хронических болезнях легких, сахарном диабете, – сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк.

Как рассказала заведующая кабинетом медицинской профилактики тульской больницы им. Ваныкина Анастасия Волобуева, прием пациентов на диспансеризацию ведется по предварительной записи.

– Пациентов много, они охотно проходят диспансеризацию. Прежде всего это жители, имеющие хронические заболевания. Они регулярно проходят осмотры, чтобы предотвратить развитие болезни, – отметила врач.

Граждане старше 65 лет, которые переболели коронавирусом или прошли вакцинацию от COVID-19, смогут пройти диспансеризацию уже сейчас.

Записаться к врачу для прохождения диспансеризации можно в поликлинике по месту жительства, на региональном и федеральном порталах Госуслуг, а также на сайте «Доктор 71».

На обследование нужно взять с собой паспорт, медицинский страховой полис и СНИЛС.