Туляки смогут реализовать свои дизайнерские идеи и выиграть денежные призы

Администрация Тулы проводит конкурс на разработку дизайн-проекта по оформлению молодежного пространства «Родина».

Авторы самых удачных решений получат денежные призы – 50, 30 и 15 тысяч рублей за 1, 2 и 3 места соответственно и войдут в рабочую группу по созданию нового молодежного пространства.

Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету. Заявки принимаются до 8 марта включительно. Голосование за лучшие дизайн-проекты пройдет в официальной группе МБУ «ММЦ «Родина» «ВКонтакте».

Если у вас есть свежие идеи, вам от 18 до 35 лет, вы студент или начинающий дизайнер, присоединяйтесь! Подробности можно узнать здесь.