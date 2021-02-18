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В Туле ГИБДД будет ловить пешеходов-нарушителей
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay.

В Туле ГИБДД будет ловить пешеходов-нарушителей

В основном люди переходят проезжую часть в неустановленном месте, перед близко идущим транспортом, а также их не пропускают на переходах.

С 18 февраля по 3 марта 2021 года в Туле пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход». Оно направлено на сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
 
В региональной Госавтоинспекции отметили, что эта категория происшествий происходит не только по вине водителей, но и из-за пеших участников дорожного движения. Основные причины — переход дороги в неустановленном для этого месте, переход перед близко идущим транспортом и непредоставление преимущества в движении пешеходов на переходах.
Немаловажным фактором является отсутствие световозвращающих элементов на одежде пешеходов.
При этом основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей.
 
«В связи с этим Госавтоинспекция города Тулы призывает пешеходов переходить проезжую часть только в зоне действия пешеходных переходов и на разрешающий сигнал светофора, не переходить дорогу перед близко идущим транспортным средством. Прежде чем переходить проезжую часть, убедитесь в безопасности перехода. В целях обеспечения безопасности в вечернее время суток и в условиях плохой видимости (туман и осадки) необходимо использовать на своей верхней одежде световозвращающие элементы. Особое внимание необходимо обратить на использование световозвращающих элементов на одежде детей», — сообщили в УГИБДД УМВД России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:32 +2
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