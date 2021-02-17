На Куликовом поле в 30-градусный мороз зацвела верба

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле».

В середине февраля, в тридцатиградусные морозы, в селе Монастырщино на Куликовом поле зацвела верба. Такого природного явления от символа весны старожилы Куликова поля не ожидали: обычно она распускается в конце марта – начале апреля. Есть поверье – если цветение вербы началось раньше, в январе или феврале, летом следует ждать хорошего урожая яровых.

По словам доктора биологических наук Елены Волковой, это явление может быть следствием относительно теплой зимы – недавняя оттепель в конце января могла спровоцировать активацию почек, они начали расти, а наступившие холода не успели затормозить этот процесс:

«По внешнему облику видно, что растение готово к цветению. Это соцветие образовано мужскими цветками, они первыми появляются в экстремальных условиях. Надеемся, что уникальные природные условия Куликова поля приостановят нетипичное для вербы зимнее цветение. Если почки побьет мороз, то растение весной цвести уже не будет, однако дерево не пострадает и сможет заложить почки на следующий год».