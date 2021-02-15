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Замело конечную: В Туле маршрутки заняли полосу на пр. Ленина и собирают пробку

Замело конечную: В Туле маршрутки заняли полосу на пр. Ленина и собирают пробку

Место стоянки оперативно заняли владельцы легковых автомобилей.

Уже вторые сутки микроавтобусы маршрута № 9 паркуются напротив троллейбусного кольца на Зеленстрое. По словам водителей, они вынуждены это делать из-за того, что конечную возле Платоновского парка засыпало снегом.
 
 
 
«Там и без снега было мало места. После снегопада буксуем, трудно выехать на проспект. Кроме того, из-за припаркованных на обочине в районе домов № 120-А и 118 легковушек осталась одна полоса и поэтому сложно разъехаться со встречными автомобилями», — объяснил корреспонденту Myslo один из водителей.
 
 
 
Стоит отметить, что вынужденная парковка на пр. Ленина осложняет и без того непростое движение в часы пик, в направлении к центру города.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:14 +10
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