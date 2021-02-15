Замело конечную: В Туле маршрутки заняли полосу на пр. Ленина и собирают пробку

Уже вторые сутки микроавтобусы маршрута № 9 паркуются напротив троллейбусного кольца на Зеленстрое. По словам водителей, они вынуждены это делать из-за того, что конечную возле Платоновского парка засыпало снегом.

«Там и без снега было мало места. После снегопада буксуем, трудно выехать на проспект. Кроме того, из-за припаркованных на обочине в районе домов № 120-А и 118 легковушек осталась одна полоса и поэтому сложно разъехаться со встречными автомобилями», — объяснил корреспонденту Myslo один из водителей.

Стоит отметить, что вынужденная парковка на пр. Ленина осложняет и без того непростое движение в часы пик, в направлении к центру города.