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Юрий Тимонин ушел с поста первого заместителя главы тульской администрации

Юрий Тимонин ушел с поста первого заместителя главы тульской администрации

Написал заявление по собственному желанию. В своей должности он проработал чуть больше полугода.

Сегодня, 15 февраля, первый заместитель главы администрации Тулы Юрий Тимонин покинул свой пост. 
 
Распоряжение об увольнении подписал глава администрации города Дмитрий Миляев. По нашей информации, Юрий Тимонин написал заявление по собственному желанию. 

На должность первого зама он был назначен 6 августа прошлого года. До назначения в администрации он занимал должность заместителя генерального директора – директора филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
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сегодня, в 18:10 +2
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