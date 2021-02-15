В Тульском цирке прошла благотворительная акция для семей медработников, борющихся с COVID-19

Акция «Во имя бьющихся сердец» проходит по инициативе Росгосцирка в различных регионах России.

Организаторами акции в Тульской области стали Тульский цирк и региональные министерство культуры и министерство здравоохранения. Тульские медики стали первыми, кто увидели новую программу, коротая стартует с марта в Туле.

14 февраля Тульский цирк показал бесплатный цирковой спектакль для медицинских работников, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусной инфекцией.

В рамках акции 14 февраля цирковое представление посмотрели более 800 медиков с семьями. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора зал был заполнен наполовину.

Руководитель цирковой программы Влад Гончаров выступил с приветственной речью перед представлением, поблагодарил медицинских работников от лица Росгосцирка. Приглашенные гости в ответ высказали слова благодарности руководству Росгосцирка за такой подарок.

Участие в мероприятии приняли министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и заместитель министра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

Татьяна Рыбкина поблагодарила Министерство культуры РФ и Росгосцирк за такой творческий подарок врачам и отметила: «Ваш труд сегодня сравним с подвигом. Спасибо вам за спасённые жизни и самоотверженность».



Михаил Малишевский выразил благодарность Тульскому цирку от имени медицинского сообщества, а также своим коллегам. «Желаю всем медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, много сил, а их семьям — терпения крепкого здоровья».

Медики увидели новую программу: шоу фонтанов, номера с африканскими львами, выступления эквилибристов, воздушных гимнастов и клоунов. И взрослые, и дети были в восторге! Особенно малыши: