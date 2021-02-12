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Туляк незаконно открыл на дачном участке кафе и шиномонтаж
Фото: министерство имущественных и земельных отношений Тульской области

Туляк незаконно открыл на дачном участке кафе и шиномонтаж

Нарушение законодательства выявили специалисты министерства имущественных и земельных отношений.

В рамках муниципального земельного контроля в деревне Большая Еловая были обнаружены незаконное кафе и шиномонтаж. Оба заведения расположены на участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства.

Владельцу земли грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ «Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием».

Материалы проверки направлены в региональное Управление Росреестра. Владельцу участка грозит штраф на сумму от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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