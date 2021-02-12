новости
новости
Регистрация
В тульских парках будут штрафовать нарушителей правил выгула собак
Фото: liveinternet.ru

В тульских парках будут штрафовать нарушителей правил выгула собак

Рейды пройдут в ЦПКиО им. Белоусова и в Рогожинском парке.

Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области проведут в городских парках комплекс мероприятий по соблюдению требований при выгуле собак в установленных местах.

Рогожинский и Белоусовский парки относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения, для которых установлен режим особой охраны – выгуливать домашних любимцев можно только в специально отведённых местах.

В ЦПКиО им. П. П. Белоусова находится три «собачьи» площадки: в районе дома № 98 по ул. Тульского Рабочего Полка, в районе технических ворот со стороны ул. Первомайской и рядом с пляжем со стороны ул. Тульского Рабочего Полка. В Рогожинском парке такая площадка одна – в районе ЖК «Оружейная слобода» со стороны ул. Михеева.

Полный перечень тульских площадок для выгула собак можно найти здесь.

За несоблюдение правил выгула домашних животных в парковых зонах и на особо охраняемых природных территориях предусмотрен штраф от 3000 до 4000 рублей. В ближайшее время в Белоусовском и Рогожинском парках пройдут рейды по выявлению собачников-нарушителей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:54 +5
Другие статьи по темам
Событие
площадки для выгула собаквыгул собак в паркахтульские паркиштрафы для собачников
Место
ТулаБелоусовский паркРогожинский парк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк незаконно открыл на дачном участке кафе и шиномонтаж
Туляк незаконно открыл на дачном участке кафе и шиномонтаж
По инициативе губернатора Алексея Дюмина в Новомосковске семьи медиков получают благоустроенные квартиры
По инициативе губернатора Алексея Дюмина в Новомосковске семьи медиков получают благоустроенные квартиры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.