В тульских парках будут штрафовать нарушителей правил выгула собак

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Рейды пройдут в ЦПКиО им. Белоусова и в Рогожинском парке.

Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области проведут в городских парках комплекс мероприятий по соблюдению требований при выгуле собак в установленных местах.

Рогожинский и Белоусовский парки относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения, для которых установлен режим особой охраны – выгуливать домашних любимцев можно только в специально отведённых местах.

В ЦПКиО им. П. П. Белоусова находится три «собачьи» площадки: в районе дома № 98 по ул. Тульского Рабочего Полка, в районе технических ворот со стороны ул. Первомайской и рядом с пляжем со стороны ул. Тульского Рабочего Полка. В Рогожинском парке такая площадка одна – в районе ЖК «Оружейная слобода» со стороны ул. Михеева.

Полный перечень тульских площадок для выгула собак можно найти здесь.

За несоблюдение правил выгула домашних животных в парковых зонах и на особо охраняемых природных территориях предусмотрен штраф от 3000 до 4000 рублей. В ближайшее время в Белоусовском и Рогожинском парках пройдут рейды по выявлению собачников-нарушителей.