В Киреевске вор вытащил банковскую карту из кармана владельца

Ранее судимый рецидивист сразу отправился за покупками и успел потратить 12 тысяч рублей.

В Киреевском районе полицейские задержали вора-карманника. Свою жертву он нашёл в одном из магазинов – мужчина положил свою банковскую карту в карман куртки и не застегнул её.

Подойдя вплотную, злоумышленник стащил карту и, не теряя времени зря, отправился за покупками. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, к моменту задержания вор успел оплатить бесконтактным «пластиком» товары на 12 тысяч рублей.

Неработающий ранее судимый житель Киреевска признался в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».