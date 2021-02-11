новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: водитель маршрутки проехал на красный и повернул не из того ряда
Стоп-кадр из видео.

«Накажи автохама»: водитель маршрутки проехал на красный и повернул не из того ряда

Продолжаем публиковать материалы, присланные читателями в нашу традиционную рубрику.

Очевидец прислал в нашу рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые в районе поворота с Красноармейского проспекта на ул. Советскую в Туле. На кадрах запечатлено двойное грубое нарушение ПДД водителем маршрутки № 61.
 
«Грубейшее нарушение ПДД маршрутки 61. Поворот направо не с того ряда, да еще и на запрещающий сигнал светофора. Она едет с людьми, на огромной скорости. Дата происходящего: 09.02.2021 между 14 и 15 часами», — рассказал наш читатель.
 
Мы сразу же переслали видео и описание к нему в региональную Госавтоинспекцию. Через несколько часов нам сообщили, что водитель микроавтобуса установлен и привлечен к ответственности.
 

«В отношении мужчины 1979 года рождения инспектором ДПС составлен один протокол по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) и один протокол по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика)», — уточнили в Госавтоинспекции.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

Сюжет: Автохам71
Накажи автохама: подумали-подумали и поехали на красный
Жизнь Тулы и области
Накажи автохама: подумали-подумали и поехали на красный
2 февраля, в 14:25, 25 2984 2
Накажи автохама: в центре Тулы дама на Suzuku перекрыла въезд во двор
Жизнь Тулы и области
Накажи автохама: в центре Тулы дама на Suzuku перекрыла въезд во двор
29 января, в 22:15, 56 5036 0
Накажи автохама: привез ребенка в сад – перекрыл проход целому подъезду
Жизнь Тулы и области
Накажи автохама: привез ребенка в сад – перекрыл проход целому подъезду
28 января, в 19:37, 164 4428 5
«Накажи автохама»: три нарушителя за минуту на встречных трамвайных путях
Дежурная часть
«Накажи автохама»: три нарушителя за минуту на встречных трамвайных путях
26 января, в 10:00, 48 3570 9
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:45 +7
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамаавтохамы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Строительство дома для престарелых в Черни: объект готов на 4%
Строительство дома для престарелых в Черни: объект готов на 4%
В 2020 году в Тульской области умерли 63 младенца
В 2020 году в Тульской области умерли 63 младенца
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.