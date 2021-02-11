«Накажи автохама»: водитель маршрутки проехал на красный и повернул не из того ряда

Стоп-кадр из видео.

Очевидец прислал в нашу рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые в районе поворота с Красноармейского проспекта на ул. Советскую в Туле. На кадрах запечатлено двойное грубое нарушение ПДД водителем маршрутки № 61.

«Грубейшее нарушение ПДД маршрутки 61. Поворот направо не с того ряда, да еще и на запрещающий сигнал светофора. Она едет с людьми, на огромной скорости. Дата происходящего: 09.02.2021 между 14 и 15 часами», — рассказал наш читатель.

Мы сразу же переслали видео и описание к нему в региональную Госавтоинспекцию. Через несколько часов нам сообщили, что водитель микроавтобуса установлен и привлечен к ответственности.

«В отношении мужчины 1979 года рождения инспектором ДПС составлен один протокол по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) и один протокол по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика)», — уточнили в Госавтоинспекции.