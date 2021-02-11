Строительство дома для престарелых в Черни: объект готов на 4%
Подрядчик отстает от графика.
Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание комиссии по координации и мониторингу строительства и капитального ремонта государственных учреждений за счет регионального бюджета. Оно будет проводиться каждый месяц для обсуждения проблемных объектов.
В прошлом году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» началось строительство нового корпуса Красивского дома для пожилых «Забота» в Черни.
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, сейчас идет устройство монолитных конструкций цокольного этажа. Готовность объекта составляет 4%.
Есть отставание от графика, к тому же в зимний период работы были выполнены некачественно.
Чтобы исправить ситуацию, ТулоблУКС взял объект на особый контроль.
Напомним, ранее со строительством этого объекта произошел скандал. О нарушениях при строительстве здания заявлял бывший строитель Эльдар. Свои подозрения он высказал в нескольких роликах и выложил в соцсети.