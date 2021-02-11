Из-за «Лыжни России» на Косой Горе ограничат движение транспорта
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.
13 февраля в лыжном центре «Веденино» на Косой Горе состоится массовая гонка «Лыжня России». В связи с этим в поселке будет ограничено движение транспорта:
- запрещены остановка и стоянка с 00.00 до 16.00 в пос. Косая Гора по ул. Максима Горького на участке от ул. Комсомольской до лесопарка «Малиновая засека»,
- ограничено движение с 8.00 до 16.00 на участке от ул. Комсомольской до лесопарка «Малиновая засека» и по ул. Дронова на участке от ул. Комсомольской до ул. Лесной.
Автобус № 28 будет ездить по измененной схеме:
- ул. Дронова — 3-й Горьковский пр-д — ул. Гагарина — ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов – ул. Столетова (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской.
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