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Из-за «Лыжни России» на Косой Горе ограничат движение транспорта

Из-за «Лыжни России» на Косой Горе ограничат движение транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

13 февраля в лыжном центре «Веденино» на Косой Горе состоится массовая гонка «Лыжня России». В связи с этим в поселке будет ограничено движение транспорта:

  • запрещены остановка и стоянка с 00.00 до 16.00 в пос. Косая Гора по ул. Максима Горького на участке от ул. Комсомольской до лесопарка «Малиновая засека»,
  • ограничено движение с 8.00 до 16.00 на участке от ул. Комсомольской до лесопарка «Малиновая засека» и по ул. Дронова на участке от ул. Комсомольской до ул. Лесной.

Автобус № 28 будет ездить по измененной схеме:

  • ул. Дронова — 3-й Горьковский пр-д — ул. Гагарина — ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов – ул. Столетова (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:20 +2
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