Из-за «Лыжни России» на Косой Горе ограничат движение транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

13 февраля в лыжном центре «Веденино» на Косой Горе состоится массовая гонка «Лыжня России». В связи с этим в поселке будет ограничено движение транспорта:

запрещены остановка и стоянка с 00.00 до 16.00 в пос. Косая Гора по ул. Максима Горького на участке от ул. Комсомольской до лесопарка «Малиновая засека»,

ограничено движение с 8.00 до 16.00 на участке от ул. Комсомольской до лесопарка «Малиновая засека» и по ул. Дронова на участке от ул. Комсомольской до ул. Лесной.

Автобус № 28 будет ездить по измененной схеме: