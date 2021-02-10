Коронавирусная статистика: за сутки в Тульской области выявили 160 случаев заболевания

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки выявили 160 новых случаев коронавируса, 179 человек выздоровели, девять скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 30 576 жителей региона, 28 009 выздоровели, 1103 умерли.

На сегодняшний день в России выявлено 4 012 710 случаев коронавируса, 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 человек.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: