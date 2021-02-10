Коронавирусная статистика: за сутки в Тульской области выявили 160 случаев заболевания
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки выявили 160 новых случаев коронавируса, 179 человек выздоровели, девять скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 30 576 жителей региона, 28 009 выздоровели, 1103 умерли.
На сегодняшний день в России выявлено 4 012 710 случаев коронавируса, 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 человек.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 10:52, 15 1780 5
вчера, в 11:04, 31 2108 -1
8 февраля, в 17:52, 80 8816 -18
8 февраля, в 16:00, 53 2333 -30
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