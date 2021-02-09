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За неделю 3700 туляков заболели ОРВИ

За неделю 3700 туляков заболели ОРВИ

Почти столько же случаев выявлено в районах области.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за ндеелю в Тульской области зарегистрировано 7346 случаев ОРВИ. Это на 7% ниже эпидпорога, однако, почти на 3,5% выше уровня заболеваемости предыдущей недели.

Чаще всего болеют взрослые – показатель заболеваемости в этой возрастной группе на 26,2% выше нормы. В Туле зарегистрировано 3700 случаев ОРВИ – на 14% ниже порога. Сохраняется циркуляция вирусов не гриппозной этиологии, ситуация находится на контроле в Управлении Роспотребнадзора.

 

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вчера, в 21:25 +1
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