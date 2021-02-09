За неделю 3700 туляков заболели ОРВИ

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за ндеелю в Тульской области зарегистрировано 7346 случаев ОРВИ. Это на 7% ниже эпидпорога, однако, почти на 3,5% выше уровня заболеваемости предыдущей недели.

Чаще всего болеют взрослые – показатель заболеваемости в этой возрастной группе на 26,2% выше нормы. В Туле зарегистрировано 3700 случаев ОРВИ – на 14% ниже порога. Сохраняется циркуляция вирусов не гриппозной этиологии, ситуация находится на контроле в Управлении Роспотребнадзора.