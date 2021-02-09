В Узловой состоялись три региональных турнира по боксу

В них приняли участие 109 спортсменов.

С 4 по 6 февраля в ФОК «Узловая-Арена» прошли сразу три региональных турнира по боксу: чемпионат Тульской области среди мужчин, первенство среди юниоров 17-18 лет и первенство среди юношей 13-14 лет. За награды боролись 109 боксеров.

В возрастной группе юношей 13-14 лет победу одержали: Глеб Бушин (30 кг, Узловая), Дмитрий Ситник (34 кг, Щёкино), Арсений Шандров (36 кг, Щёкино), Дмитрий Буянов (40 кг, Кимовск), Роман Ротанков (42 кг, Кимовск), Григорий Бакулин (44 кг, Тула), Артём Немшилов (46 кг, Новомосковск), Михаил Головенькин (48 кг, Тула), Альберт Хачатрян (50 кг, Щёкино), Николай Тараканов (52 кг, Щёкино), Артём Кузнецов (54 кг, Кимовск), Егор Аверьянов (57 кг, Тула), Арсений Меньшов (60 кг, Новомосковск), Иван Грошков (63 кг, Тула), Иван Смышляев (70 кг, Ефремов) и Ярослав Козель (75 кг, Алексин).

Среди юниоров 17-18 лет первые места заняли: Ярослав Чечин (52 кг, Новомосковск), Андрей Разорёнов (56 кг, Тула), Никита Абрамов (60 кг, Щёкино), Даниил Жиряков (64 кг, Узловая), Юрий Шишкин (69 кг, Щёкино), Данила Меленчук (75 кг, Богородицк) и Александр Фомичёв (+91 кг, Щёкино).

Чемпионами Тульской области среди мужчин стали: Андрей Ефимов (60 кг, Узловая), Антон Карпенко (69 кг, Узловая) и Дмитрий Бочаров (81 кг, Венёв).

Победителей и призёров соревнований наградили и поздравили руководитель Федерации бокса Тульской области Евгений Большешапов и советник по физической культуре и спорту администраций муниципальных образований, почетный вице-президент федерации бокса России в ЦФО Алексей Никитин.