В текущем году в Туле откроются шесть новых детских садов

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Благодаря им будет полностью ликвидирована очередь, состоящая из детей в возрасте до трёх лет.

Детские сады в поселке Северный и тульском ЖК «Времена года» приняли первых воспитанников. Ещё четыре дошкольных учреждения планируется сдать до конца года. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография».

Детсад на 120 мест в поселке Северный построен на месте старого. В новом ЖК «Времена года» появился сад, рассчитанный на 75 мест. На возведение этих объектов было выделено более 285 млн рублей.

Оба новых садика отвечают современным требованиям, приспособлены для маломобильных групп населения, соответствуют всем правилам противопожарной безопасности. Групповые и спальные помещения, спортивные и музыкальные залы, кабинеты и технические помещения оснащены современной мебелью и технологическим оборудованием.

На прилегающей территории для каждой группы обустроены прогулочные и физкультурные площадки с теневыми навесами, современными малыми архитектурными формами и ударопоглощающим покрытием.

– Тула является участником национального проекта «Демография» – огромная благодарность за поддержку губернатору Алексею Дюмину, – подчеркнул глава администрации города Дмитрий Миляев. – В рамках нацпроекта до конца 2021 года у нас будут построены еще четыре детских сада – в микрорайоне «Северная Мыза», в микрорайоне 1-й Юго-Восточный, на проспекте Ленина и на Красноармейском проспекте. В итоге Тула получит шесть новых детсадов более чем на 800 мест. Это поможет полностью ликвидировать очередь в детсады для детей до трёх лет.