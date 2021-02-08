ВТБ Пенсионный фонд привлек 2,7 млрд рублей по НПО

ВТБ Пенсионный фонд привлек более 2,7 млрд рублей физлиц по итогам четвертого квартала 2020 года в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) по каналам банка ВТБ, что более чем в два раза превышает результаты аналогичного периода 2019 года.

В четвертом квартале прошлого года продажи добровольных пенсионных программ шли в сегментах премиум и розница. Эти программы позволяют клиентам самостоятельно формировать свою будущую негосударственную пенсию: определять размеры и сроки взносов, срок и периодичность ее выплаты. Накопления на пенсионном счете инвестируются фондом и приносят клиенту доход. Информация о состоянии счета всегда доступна в личном кабинете на сайте фонда.

Средний чек в сегменте премиум вырос на 6,63% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 595 тысяч рублей. В розничном сегменте средний счет составил более 133 тысяч рублей.

«Огромный вклад в итоги прошедшего квартала внес новый продукт, который мы предложили розничным клиентам ВТБ. Мы начали работу в этом направлении совсем недавно – проект запущен в сентябре прошлого года, но за последние три месяца 2020 года более 9,5 тысяч человек заключили с нами договоры именно в этом сегменте. Граждане проявляют всё больший интерес к самостоятельному формированию своего пенсионного капитала, поэтому мы планируем развивать этот продукт в дальнейшем», — прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова добавила:

Светлана Мужичкова – Туляки всё чаще задумываются о самостоятельном формировании дополнительных накоплений к пенсии. Только за последние три месяца 2020 года наши клиенты оформили 158 договоров более чем на 50 млн рублей, и эта цифра растет из квартала в квартал.

ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка негосударственного пенсионного обеспечения. Рейтинг фонда от агентства «Эксперт РА» стабильно держится на уровне ruAAА, что является максимальной оценкой кредитоспособности и финансовой устойчивости.