новости
новости
Регистрация
В Тульской области болеют 10 тысяч школьников и почти 400 учителей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области болеют 10 тысяч школьников и почти 400 учителей

Об этом рассказала на оперативном совещании в правительстве министр образования региона Алевтина Шевелева.

По словам Шевелевой, образовательный процесс сейчас частично приостановлен в 19 детсадах области, один закрыт полностью.
 
77 классов в 50 школах региона частично перевели на дистант — удаленно учатся 1700 детей. Также на дистанте 6 групп в учреждениях среднего профобразования — 141 студент.
 
В настоящее время различными респираторными заболеваниями болеют, не посещая учебные заведения, около 10 тысяч учеников (это 7% от общего количества) и 399 педагогов (3%).
 
Алевтина Шевелева:
 
– Эта хрупкая стабильность — не повод расслабляться. На прошлой неделе мы снова собирали руководителей образовательных организаций, объясняли, что «качели могут качнуться» в любую сторону. Важно соблюдать санитарные правила, не забывать о мерах безопасности. Особое внимание мы уделяем погоде — ежедневно проводим мониторинг, к примеру, сегодня в четырех малокомплектных учреждениях дети обучаются дистанционно из-за морозов.
 
Глава региона поручил постоянно контролировать наличие в образовательных учреждениях обеззараживателей, проведение термометрии.
 
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:52 +1
Другие статьи по темам
Событие
образованиекоронавирус
Люди
Алевтина Шевелева
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ Пенсионный фонд привлек 2,7 млрд рублей по НПО
ВТБ Пенсионный фонд привлек 2,7 млрд рублей по НПО
В Киреевском районе Lada влетела в Renault
В Киреевском районе Lada влетела в Renault
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.