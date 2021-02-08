В Тульской области болеют 10 тысяч школьников и почти 400 учителей

Фото из архива Myslo.

Об этом рассказала на оперативном совещании в правительстве министр образования региона Алевтина Шевелева.

По словам Шевелевой, образовательный процесс сейчас частично приостановлен в 19 детсадах области, один закрыт полностью.

77 классов в 50 школах региона частично перевели на дистант — удаленно учатся 1700 детей. Также на дистанте 6 групп в учреждениях среднего профобразования — 141 студент.

В настоящее время различными респираторными заболеваниями болеют, не посещая учебные заведения, около 10 тысяч учеников (это 7% от общего количества) и 399 педагогов (3%).

Алевтина Шевелева:

– Эта хрупкая стабильность — не повод расслабляться. На прошлой неделе мы снова собирали руководителей образовательных организаций, объясняли, что «качели могут качнуться» в любую сторону. Важно соблюдать санитарные правила, не забывать о мерах безопасности. Особое внимание мы уделяем погоде — ежедневно проводим мониторинг, к примеру, сегодня в четырех малокомплектных учреждениях дети обучаются дистанционно из-за морозов.

Глава региона поручил постоянно контролировать наличие в образовательных учреждениях обеззараживателей, проведение термометрии.