В Туле появится ещё один участок дороги с односторонним движением

В поселке Косая Гора появится участок с односторонним движением. Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству. Уточняется, что изменения вводятся для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения.

Одностороннее движение будет введено на ул. Октябрьской, на участке от ул. М. Горького до ул. Гагарина. Скоро там появятся соответствующие дорожные знаки, изменения вступят в силу 2 марта.