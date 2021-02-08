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В Алексине полицейские вывели из горящего дома женщину с тремя детьми
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В Алексине полицейские вывели из горящего дома женщину с тремя детьми

После этого они вернулись в задымленную квартиру, чтобы передать жильцам теплые вещи и документы.

В ночь на 3 февраля в Алексине на ул. Ушинского загорелся двухэтажный многоквартирный дом. На борьбу с огнем у пожарных ушло больше часа. Одними из первых на место происшествия прибыли сотрудники полиции – Олег Горбатов и Илья Абдурасулов. Зайдя в подъезд, они проверили квартиры первого этажа – в них никого не оказалось, все жильцы уже вышли на улицу.

Затем полицейские поднялись на второй этаж, но там квартиры были заперты, а на стук никто не ответил. Соседи рассказали, что в одной из квартир находится женщина с детьми. Вернувшись в задымленный подъезд, правоохранители зашли в квартиру – в одной из заполненных дымом комнат находилась мама с тремя мальчиками.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, Олег и Илья вывели женщину с детьми на улицу – самый младший из них спал, его завернули в одеяло и на руках отнесли в патрульный автомобиль. Затем стражи порядка вернулись в квартиру, чтобы передать женщине теплые вещи, документы и предметы первой необходимости. Благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудников МО МВД России «Алексинский» никто не пострадал.

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