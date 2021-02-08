Окончание строительства флагманского МФЦ в Туле запланировано на 2022 год

Это будет первая в регионе площадка с доступом ко всем необходимым сервисам и расширенному спектру услуг по принципу «одного окна».

На оперативном совещании в правительстве Тульской области сообщили, что в этом году начнется строительство флагманского МФЦ . Планируется, что в здании будет 40 универсальных окон приема, цифровой МФЦ – зона доступа к электронным услугам (не менее 10 гостевых компьютеров).

Также предусмотрены места с доступом к услугам федеральных ведомств; общественным приемным, где будет можно в дистанционной или очной форме получить консультации специалистов. В нем же разместят инфраструктуру для обучения и повышения квалификации сотрудников МФЦ.

Строительство начнется по поручению Алексея Дюмина.

По словам министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослава Ракова, флагманское отделение МФЦ станет первой в регионе площадкой, где гражданам будут доступны все необходимые сервисы и расширенный спектр услуг по принципу «одного окна». Окончание строительства запланировано на 2022 год.

Губернатор отметил, что Тульская область недавно заняла 3-е место в стране по качеству предоставления государственных услуг.